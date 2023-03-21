إحدى المكرمات في يوم المرأة المصرية عن لقاء الرئيس: «لحظة متتنسيش»

أعربت حورية مجاهد أستاذ العلوم السياسية، عن سعادتهابتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لها أمس الاثنين، في احتفالية المرأة المصرية، موضحة: «كان يوم ولحظة ميتنسيش، والتكريم ده أفضل من أي تكريم آخر».

مجاهد: التكريم نتاج لتاريخ طويل من العمل

وأضافت «مجاهد» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى، من تقديم مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي، أنها عضو في جمعية هدى شعراوي واتحاد النساء العالمي، مشددةً على أنّ هذا التكريم نتاج لتاريخ طويل من العمل، حيث أنها أول سيدة في الشرق الأوسط تتخصص في مجال العلوم السياسية، وأول سيدة تحصل على دكتوراة في العلوم السياسية من الولايات المتحدة الأمريكية، كما أنها أول سيدة تتولى منصب رئيس قسم في مصر والمنطقة.

أستاذ العلوم السياسية: أثبت ذاتي وجدارة المرأة

وتابعت أستاذ العلوم السياسية: «أثبت ذاتي وجدارة المرأة في مجال التعليم والعلوم السياسية، كما مازلت ممثلا دوليا لجمعية شعراوي في اتحاد النساء الدولي، وهذا أقدم اتحاد نسائي في العالم، وكانت هدى شعراوي نائب رئيسه، كما كنت عضو بمجلس الإدارة لأكثر من مرة، وكان آخرها في نهاية العام الماضي».

وأوضحت أن القرارات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تمثل طفرة كبيرة في مجال الدفاع عن المرأة وحقوقها على صعيد المساواة والوضع الاجتماعي وغيرها، كما تعد انطلاقة مهمة للمرأة، ولكن عليها أن تستفيد منها، ففي كل مجال لدينا تمثيل للمرأة وزيادة في النسبة، ولكن العبرة ليس بمجرد وجودها، ولكن التأثير والبصمة التي ستتركها المرأة حتى تثبت ذاتها واهتمامها بقضايا المجتمع والوطن ككل.

وتابعت أستاذ العلوم السياسية: «القوانين تحمي المرأة، ولكن العبرة في الالتزام وتفعيل القوانين، وفي تصوري أن المناخ مهيأ جدا للمرأة والمجتمع ككل حتى يستفيد، نتحدث عن المرأة كمواطنة لها دور فاعل في المجتمع، البعض يستغل الإجازات لزيادة فرص عدم الذهاب العمل، ولكن يجب أن نستفيد من كل التيسيرات حتى نحقق أشياءً إيجابية لوطننا، وأن تكون المرأة عضوا منتجا».