وزير الخارجية: ما زال أمامنا الكثير من العمل قبل قمة COP28

قال وزير الخارجية المصري، إنّ قمة المناخ cop27 في شرم الشيخ نتج عنها توصيات ودعوات، لتنفيذ أعمال من شأنها إنقاذ المناخ، وتشمل الدعم والتعاون بين المجتمع المدني والحكومات وأصحاب المصلحة.

وتابع وزير الخارجية، أنّ ما تحقق في شرم الشيخ من نجاحات، شارك فيها كثير من الأطراف، منهم من أنشأ صندوقًا للاستجابة للخسائر والأضرار، كما جرى اعتماد برنامج جديد للتخفيف والتكيف، لافتا إلى أنّ مفهوم الانتقال أمر أساسي جرى الاتفاق عليه في خارطة الطريق، من أجل الوصول لهدف عالمي يتمثل في التكيف مع التغيرات المناخية.

ولفت إلى أنّ القمة أسفرت عن قرار بالالتزام بـ100 مليون دولار لتنفيذ إصلاحات اللجنة الدولية للمناخ، وباعتباري رئيسًا لقمة المناخ سأستمر في العمل حتى تعمل جميع الأطراف معًا، مشيرا إلى أهمية استضافة مؤتمر من أجل الخسائر والأضرار، ومناقشة نتائج مؤتمر شرم الشيخ والصعاب التي هددت المجتمع الدولي كله.

وأشار إلى أنّه ما زال أمامنا عملا كبيرًا ننفذه وصولا إلى قمة المناخ 28 وما بعدها، مؤكدا أهمية تنفيذ الأعمال الطموحة وقياسها بالاستجابة للعلوم ومبادئ المساواة والمسؤولية المشتركة بموجب اتفاقية باريس.