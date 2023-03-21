حصول أقدم محطة مياه شرب بسوهاج على شهادة الأيزو 45001

حصلت محطة مياه سوهاج غرب السطحية، التي تبلغ طاقتها التصميمية 35 ألف متر مكعب، على شهادة الأيزو 45001، بحسب المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

تحسين مستوى الخدمة المقدمة

وأشار إلى أن شهادة الأيزو 45001، تستهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة، وكذلك رفع كفاءة مستوى الصحة والسلامة المهنية، من خلال وضع سياسات وأهداف وعمليات إلزامية في أماكن العمل، للحد من عدد إصابات العاملين من خلال الوقاية ومراقبة المخاطر في موقع العمل والمخاطر الناتجة من الحوادث الكبرى.

الرقابة والسلامة المهنية بمياه سوهاج

وقال اللواء أحمد أبو حساب مستشار الشركة للرقابة والسلامة والصحة المهنية، إن هذه الشهادة تستهدف تقليل الخسائر المادية الناجمة عن الحوادث، مع وضع خطط وإجراءات لتحديد المخاطر المحتملة وزمن الاستجابة لحالات الطوارئ.

ومن الجدير بالذكر، أن محطة مياه سوهاج غرب من أقدم محطات مياه الشرب بالمحافظة، التي تغذي مدينة سوهاج، وأن المحطة حصلت على الشهادة الدولية في التنمية الفنية المستدامة TSM.