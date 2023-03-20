رئيس «مياه سوهاج» يعقد اجتماعا لبحث خطة الإحلال والتجديد للعام الجديد

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج اجتماعا موسعا ضم رؤساء القطاعات والأفرع ومديري العموم لبحث خطة الإحلال والتجديد، بحسب ما ذكره المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لمياه الشرب.

وقال «عبدالغفار» إنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف تركيب العدادات مسبقة الدفع للمصالح الحكومية وكذلك صندوق الرعاية الصحية للعاملين.

تكريم 4 أمهات مثالية بالشركة

وعلى هامش الاجتماع تم تكريم 4 سيدات يمثلن الأم المثالية بالشركة، وذلك في إطار الاحتفال بعيد الأم وعرفانا لدور المرأة في النهوض بالأسرة، ومن ثم الارتقاء بالمجتمع وتأسيس جيل واعي يتحلى بالقيم الصحيحة.

كما تم تكريم العاملين المتميزين بخدمة العملاء والعلاقات العامة والتوعية وذلك لإشادة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بدورهم الملموس في التطوير ومواكبة التحول الرقمي ولدورهم في التواصل والاتصال مع المواطنين للتوعية بترشيد الاستهلاك والشراكة مع المجتمع المدني.

تكريم 5 محطات بمياه سوهاج

كما تم تكريم 5 المحطات الحاصلة على المراكز الأولى في تقييم المحطات النقالي وهي محطة مياه الفراسية النقالي ومحطة مياه العيساوية القديمة النقالي ومحطة مياه نجع عتمان النقالي ومحطة مياه الجوازات المطورة ومحطة مياه الكتكاتة النقالي، وكذلك تكريم لجنة مراجعة أعمال القراء والمحصلين لدورهم في تسجيل القراءات المتراكمة بعدادات المشتركين واكتشاف الوصلات الخلسة والمشتركين المخالفين لشروط التعاقد.