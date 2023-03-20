«علوم سوهاج» تنظم ورشة عمل بعنوان التنمية المستدامة لمعالجة مياه الصرف

تنظم كلية العلوم بجامعة سوهاج ورشة عمل تحت عنوان «التنمية المستدامة لمعالجة مياه الصرف: آفاق جديدة» في العاشرة صباحًا بقاعة المؤتمرات الزجاجية بالحرم الجامعي القديم، وفقًا للدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة.

وقال رئيس الجامعة، إنّ ورشة العمل عبارة عن مخرج لمشروع «معالجة مياه الصرف باستخدام الأطر المعدنية العضوية كمحفزات ضوئية»، مضيفًا أن ورشة العمل تنظمها المجموعة البحثية للمشروع بهدف التعريف بمخرجات المشروع الممول من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار STDF طبقا لرؤية مصر 2030.

المشاركون في ورشة العمل

وأوضحت الدكتورة لبنى عبدالمحسن، رئيس قسم الكيمياء والباحث الرئيسي للمشروع، أنّه سيشارك في ورشة العمل الدكتور طارق طه أحمد علي، أستاذ كيمياء المواد والحفر بكلية العلوم في الجامعة، والباحث المشارك بالمشروع.