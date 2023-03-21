«المصريين الأحرار» يعقد ورش عمل لمناقشة تحديات المنظومة الصحية

كثّف حزب «المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصام خليل، ورش العمل الخاصة بالمنظومة الصحية بكافة صورها، في ضوء مجريات التشاور والتنسيق مع الشخصيات العامة والنُخب المتخصصة في المجالات المختلفة للوصول إلى رؤى متكاملة وحلول مقترحة للقضايا المختلفة، وتُطرح على طاولة الحوار الوطني.

اجتماعات المصريين الأحرار

وقد بدأت اللقاءات بحضور الدكتورة هبة واصل الأمين العام، والدكتور إبرام روبرت وكيل لجنة الصحة، والدكتور علاء عوض رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية الأسبق، والدكتور محمد الترزي استشاري إدارة المؤسسات الصحية.

وتعاقبت الاجتماعات بحضور عدد من القامات الطبية ومنهم الدكتور سعيد عبدالهادي رئيس جماعة حورس وعميد طب المنصورة سابقًا، والدكتورة ميرفت طه مدير عام التخطيط بوزارة الصحة سابقا ، والدكتورة فتحي خضير رئيس مجلس ادارة مستشفيات جامعة القاهرة سابقا ومستشار رئيس المجلس الحالي، والدكتور مصطفي عوض صاحب كبري شركات الأدوية، والدكتور يوسف وهيب استشاري اقتصاديات الصحة وأستاذ متفرغ بجامعة قناة السويس والدكتور صلاح أبو طالب مدير مركز أورام الفيوم والدكتورة دينا الحادقة بمستشفى التامين الصحى بالفيوم سابقا وخبير الجودة بمركز اورام الفيوم والدكتورة رنا زيدان مساعد وزير الصحة سابقا .

وتتناول الاجتماعات التحاور والنقاش حول تحديات المنظومة كاملة والرؤية الفاعلة للوصول إلي حلول من قبل النخب الطبية ولجنة الصحة بالحزب، وبخاصة منظومة التأمين الصحى الشامل، والنظام الصحي سوءا خاص او حكومي، والعنصر البشري في المنظومة، وصناعة الدواء ومستقبل التعليم الطبي وغيرها من المحاور المتعددة.

المنظومة الصحية كاملة

وتضمنت الاجتماعات التوافق علي قيام الدكتور علاء عوض بتسيير الاجتماعات بمعاونة الدكتور ابرام روبرت، وشهد أحد اجتماعات التباحث حضور الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، والدكتورة هبة واصل الأمين العام، وريمون ناجى عضو المكتب السياسي.

ورحب الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، بالحضور من الاطباء ورموز العمل الصحي والطبي في مصر علي تلبية الدعوة والاستجابة لخدمة البلاد.

وقال «خليل»، إن البلاد تحتاج مساندة جميع ابنائها من المفكرين والمتخصصين يدلو بافكار بناءة للمضي قدمًا في خدمة المواطن، منوهّا إلي أن حالة الإحباط التي تسيطر علي البعض ويحاول نشرها الكثيرين لا تجدي نفعًا وعلينا الانتفاض ضد البيروقراطية لخدمة البلاد وبخاصة لاننا نثق في القيادة السياسية ورؤيتها الهادفة لخدمة مصر أولا واخيرًا.

وأضاف رئيس حزب «المصريين الأحرار»، أن البلاد تحتاج تضافر الجهود معًا دون التظاهر بالزعامة أو الشّو، وليس خفيّا علي احد الأداء الضعيف للحكومة الحالية والتي لا تواكب خطوات القيادة السياسية السريعة، ولكن وجب علينا جميعًا الاسهام بالرؤية والأفكار والتعاون معًا.

واستطرد: الحزب سبق وأعد رؤية شاملة لإنشاء المجلس الوطني للصحة وشارك في أعدادها البروفسيور سمير بانوب وقامات كبيرة؛ موضحا أن المجلس مستقل حتى تكون مقترحاته وسياساته في مجال الصحة ثابتة ولا تتغير بتغير الحكومات.