«المصريين الأحرار» يشيد بمبادرة «كتف في كتف».. تكافل بين أبناء الوطن

أشاد حزب «المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصام خليل، بفكرة مبادرة «كتف في كتف» برعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، والتي تهدف إلى تقديم الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية، مشيرا إلى أن المبادرة انطلقت بالأمس في 16 محافظة استعدادا لشهر رمضان الكريم، بالتعاون بين مؤسسات المجتمع المدني أعضاء التحالف.

مبادرة كتف في كتف

وقال حزب المصريين الأحرار في بيان صادر قبل قليل، إن مبادرة كتف في كتف من أضخم مبادرات الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن اضطلاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية بدورها أمرا غاية الأهمية، وتمثل تلك المبادرة مبدأ التكافل بين أبناء الوطن ودعم الأكثر احتياجا خاصة قبيل استعدادًا شهر رمضان المبارك.

وأضاف الحزب أن المبادرة جاءت استكمالا لجهود التحالف والذي انطلق في مارس الماضي، تزامناً مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 عاماً للمجتمع المدني، ويمثل ركيزة هامة للتعاون البناء ونقلة نوعية في العمل الأهلي الهادف خدمة المواطنين.

دور مبادرة كتف في كتف

وأكد حزب المصريين الأحرار، أن مبادرة كتف في كتف تعد خطوة في منظومة خدمات شمولية وواقعية تتوالى تباعاً بهدف دعم الفئات المستحقة، وهو الدور المنوط للجمعيات الأهلية المصرية ويغلق أبواب خلط الأوراق بين الأدوار الخدمية والسياسية مما يعيد الأمور نصابها الصحيح.

تعاون حزب المصريين الأحرار مع مبادرة كتف في كتف

وأوضح أن رئيس الحزب الدكتور عصام خليل دعا شباب الحزب للتعاون مع المبادرة بالتطوع، والدعم اللوجستي.

وأعرب الحزب عن تمنياته التوفيق للتحالف في خطواته الرامية لتحقيق خدمة رائدة للفئات المستهدفة وشكره للرئيس عبد الفتاح السيسي علي جهوده لخدمة الوطن والمواطنين.