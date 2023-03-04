«المصريين الأحرار» يستكمل جلسات التشاور لإثراء الحوار الوطني برؤى مختلفة

يواصل حزب «المصريين الأحرار»، برئاسة الدكتور عصام خليل، اجتماعات وجلسات التشاور والتنسيق مع الشخصيات العامة والنُخب المتخصصة في المجالات والتخصصات المختلفة، لمُناقشة محاور الحوار الوطني والتوافق على رؤى وتصورات مشتركة تستهدف إسهامات بناءة لمسار الدولة المصرية.

واستقبل الدكتور عصام خليل رئيس الحزب بمقر الحزب الرئيسي بشارع العروبة، المهندس طارق فهمى صاحب إحدى الشركات سابقًا، والدكتور محمد سلمان أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وذلك بحضور الدكتورة هبة واصل الأمين العام، وريمون ناجي عضو المكتب السياسي، والدكتور إبرام روبرت وكيل لجنة الصحة بالحزب.

آليات تطوير التعليم

وناقش الاجتماع عددا من الرؤى المتعلقة بقطاعات الطيران والسياحة وآليات التطوير والاستحداث المأمولة لخدمة الدولة المصرية، وأيضًا تصور عام لتأهيل الشباب وتطوير التعليم الجامعي وتعزيز روح الانتماء لدى الأجيال الشابة، بما يحقق رؤية الحزب في استعادة الهوية المصرية وترسيخها باعتبارها صمام أمان للوطن.

جلسات الحوار الوطني

كما تبادل الاجتماع عدة مقترحات في المحاور العامة لـ الحوار الوطني وبعد الملامح للرؤي التخصصية لكل قطاع على حدة، باعتبار منصة الحوار ساحة تشمل كل المقترحات من الجميع للخروج بأفضل صورة لخدمة البلاد وهو ما ترنو إليه مؤسسة الرئاسة بدعوتها الكريمة لإطلاق هذا الحوار الشامل الجامع.

ووسط ترحيب متبادل بإطلاق منصة الحوار ومساعي حزب المصريين الأحرار جمع الكوادر في كافة التخصصات سوءا ولقاءات وورش عمل مستمرة، هدف إلى الوصول للرأي في شتى المجالات والمناحي وزخم الملفات بالمقترحات الجادة الواقعية القابلة للتنفيذ وفق الإمكانات المتاحة للدولة.

رؤية شاملة

وكان حزب المصريين الأحرار ضمن أول الأحزاب المتقدمين برؤية شاملة للمحاور الرئيسية في القطاعات المختلفة التي يتبناها الحوار الوطني، والتقى وفدا من الحزب برئاسة الدكتور عصام خليل مع الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب والتي تحتضن جلسات الحوار.