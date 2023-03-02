«المصريين الأحرار» يشيد بزيادة الأجور: لا يوحد مسافات بين القيادة السياسية والمواطن

علق الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، على قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المرتبات والمعاشات، قائلا إن هذه القرارات مع كلمة الرئيس السيسي المرتجلة تعكس إحساس القيادة السياسية بما يعاني منه المواطن فعليا، وأنه لا يوجد مسافات بينهم.

القرارات شمولية لقطاعات عديدة

وأضاف «خليل»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن القرارات بها شمولية لقطاعات عديدة مثل العاملين في الدولة وقطاع المعاشات وتكافل وكرامة، لافتا إلى أن إحساس القيادة السياسية في ظل الظروف الاقتصادية المتأزمة عالميا، وتقوم بهذا الدور يدل على أن الدولة تشعر بأنين المواطن.

وأشار إلى أنه يوجد حرب اقتصادية على مصر من الخارج سواء جهات أو دول لإرجاع مصر للوراء خوفا من إحداث تنمية حقيقية بها، موضحا أن المواطن يستشعر بهذه الحرب لأكثر من سبب، ولولا الإنجازات التي حدثت مؤخرا لكانت الأزمة ستكون أكبر.

مناشدة لرفع أجور القطاع الخاص

وناشد رئيس حزب المصريين الأحرار، القطاع الخاص بزيادة أجور العاملين به، كما ناشد الحكومة بسرعة تنفيذ هذه القرارات.