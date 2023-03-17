«المصريين الأحرار»: «كتف في كتف» دليل على تطبيق الدولة لحقوق الإنسان

أوضح الدكتورعصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، مكاسب انطلاق مبادرة «كتف في كتف» تحت رعاية الرئيس السيسي، قائلاً: «إن اليوم يعتبر تدشينا لبداية انطلاق أكبر عمل خيري في العالم»، موضحًا أن التلاحم بين الشعب والقائد كان مثالاً واضحاً اليوم، لافتاً إلى أن مبادرة «كتف في كتف» تعتبر ردًا عمليًا من مصر على كل الادعاءات الخاصة بحقوق الإنسان، التي تطبقها مصر بمعناها الحقيقي.

الدولة لا بد أن تنال مرتبة عالية جدًا في حقوق الإنسان

وأضاف عصام خليل، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «extra news» الذي تقدمه الإعلامية آيه عبد الرحمن، أن الدولة المصرية لا بد أن تنال مرتبة عالية جدًا في حقوق الإنسان، لأنها تعمل اليوم أكبر حدث متمثل في العمل الاجتماعي والتكافل الاجتماعي.

كتف في كتف تكشف عن مدى التعاون والتضامن

وأشار رئيس حزب المصريين الأحرار إلى أن مبادرة كتف في كتف تكشف عن مدى التعاون والتضامن، لافتًا إلى أن التحالف الوطني يشمل مجتمعات العمل المدني، بالإضافة إلى الحكومة والقطاع الخاص، لتكون النتيجة مذهلة كما شاهدنا اليوم، إذ كانت البداية بـ 6 ملايين أسرة بما يعادل أكثر من 22 مليون مواطن، وهو ما يؤكد أن مبادرة «كتف في كتف» عمل قوي جدًا.