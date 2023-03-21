الرئيسان الروسي والصيني يعقدان جلسة مباحثات محدودة

يعقد الرئيس الصيني شي جين بينغ، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، محادثات في اجتماع محدود وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الصينية، في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

ومن المقرر أن يجري الزعيمان محادثات بشأن مجموعة من القضايا، أهمها العلاقات الثنائية والاقتصاد والوضع الدولي والأزمة الأوكرانية.

ووصل الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى روسيا أمس، بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في زيارة تستمر حتى غد الأربعاء، وهي أول رحلة يقوم بها شي جين بينغ إلى الخارج منذ إعادة انتخابه رئيسا للصين.