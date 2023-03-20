أمريكا تدعو الصين إلى إقناع روسيا باحترام سيادة أوكرانيا وإنهاء الأزمة

دعا البيت الأبيض الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى إقناع نظيره الروسي فلاديمير بوتين باحترام سيادة أوكرانيا وإنهاء الأزمة الأوكرانية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم».

زيارة رسمية للرئيس الصيني إلى روسيا

جاء ذلك على خلفية زيارة رسمية للرئيس الصيني، شي جين بينغ إلى روسيا، اليوم الاثنين، وقال إنه على اقتناع بإيجاد طريقة عقلانية للخروج من الأزمة الأوكرانية وتحقيق السلام الدائم، وذلك من خلال استرشاد الجميع بمفهوم الأمن المشترك والحوار البراجماتي والمشاورات على قدم المساواة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك».

مباردة الصين بشأن السلام في أوكرانيا

من جهته، أعرب جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، عن قلقه من تجديد الرئيس الصيني لدعوته إلى وقف لإطلاق النار، الأمر الذي يقضي ببقاء القوات الروسية داخل أراضي أوكرانيا، وقال إن مبادرة الصين حول السلام في كييف كانت تتضمن بندا عن احترام سيادة ووحدة أراضي كل الدول.

وأضاف «كيربي»، اليوم خلال مؤتمر صحفي أنه يجب على بكين أن تسعى لتطبيق هذا البند الرئيسي، الذي يجب أن ينص على انسحاب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية السيادية وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

وكانت وزارة الخارجية الصينية أصدرت، في 24 فبراير الماضي، بيانا من 12 نقطة بموقف بكين حول التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية، بينها ضرورة احترام سيادة وسلامة أراضي جميع الدول، والدعوة لمنع المزيد من التصعيد، واستئناف الحوار المباشر بين موسكو وكييف، مؤكدة رفضها التام بشأن استخدام أي دولة للأسلحة البيولوجية والكيميائية في ظل أي ظروف.