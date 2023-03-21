بكين وموسكو تبحثان العلاقات الثنائية والاقتصاد والوضع الدولي

استقبل رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، الرئيس الصيني شي جين بينغ، قبل قليل، وفقا لما ذكرته قناة «العربية»، في نبأ عاجل، نقلا عن وكالة أنباء تاس الروسية.

ووصل الرئيس الصينى، شي جين بينغ، إلى روسيا أمس بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في زيارة تستمر حتى غد الأربعاء، وهي أول رحلة يقوم بها شي جين بينغ إلى الخارج منذ إعادة انتخابه رئيسا للصين.

الرئيس الصينى وصل موسكو أمس

ومن المقرر أن يجري الزعيمان الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ، محادثات اليوم الثلاثاء في موسكو، حول مجموعة من القضايا أهمها العلاقات الثنائية والاقتصاد والوضع الدولي والأزمة الأوكرانية.

وستبدأ المحادثات بين الرئيسين الروسي والصيني في صيغة مصغرة، ومن المنتظر أن تكون بحضور وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، ووزير الدفاع سيرغي شويجو.

توقيع اتفاقات مشتركة بين بكين وموسكو

ووفقا لجدول أعمال اليوم الثاني من زيارة الرئيس الصيني إلى موسكو، سيتم أيضا عقد مباحثات موسعة بين ممثلين عن الدولتين في الكرملين.

ومن المقرر أن يوقع الجانبان الروسي والصيني، اليوم الثلاثاء، على ما يقرب من 10 وثائق مشتركة، بما في ذلك وثيقتان رئيسيتان وهي «بيان مشترك من قبل روسيا الاتحادية والصين حول تعميق الشراكة والتفاعل الاستراتيجي بما يتواءم مع الدخول في حقبة جديدة» و«بيان مشترك حول خطة التنمية للمجالات الرئيسية للتعاون الاقتصادي لعام 2030».