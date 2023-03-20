البيت الأبيض: لا توجد ثقة بين الصين وروسيا وتحالفهما موجه ضدنا

قال البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة الأمريكية تراقب زيارة الرئيس الصيني جين شي بينج إلى روسيا الاتحادية اليوم الإثنين عن كثب، مؤكدا أن مبادرة الصين لوقف إطلاق النار محاولة لمنح روسيا الوقت.

وأضاف البيت الأبيض في بيان له مساء اليوم الإثنين، بحسب قناة «العربية» الإخبارية، أنه لا توجد ثقة بين روسيا والصين لكن التحالف بينهما موجه ضد أمريكا.

الرئيس الصيني يزور روسيا

ويزور الرئيس الصيني روسيا اليوم بعد أيام فقط من زيارة أكبر حليف لروسيا في الشرق الأوسط لموسكو، وهو الرئيس السوري بشار الأسد.

وبدأت الأزمة في فبراير 2022 بعد إعلان 4 أقاليم أوكرانية الانفصال عن أوكرانيا، والانضمام لروسيا التي حركت جيشها من أجل حماية هذه الأقاليم.