البرلمان العربي: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي تزييف للتاريخ وتحريض ضد الفلسطينيين

أعرب البرلمان العربي، عن رفضه الشديد لتصريحات وزير المالية المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، التي نفى فيها وجود شعب فلسطيني، مشددا على أنها محاولة لتزييف التاريخ وتزويره، وإنكار لوجود شعب فلسطيني له تاريخه وإرثه، وموجود على هذه الأرض منذ الأزل.

البرلمان العربي: تصريحات سموتريتش دعوة صريحة للعنف

ووصف البرلمان العربي - في بيان اليوم الثلاثاء - هذه التصريحات العنصرية بأنها دعوة صريحة للعنف، وارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

واعتبر البرلمان العربي أن مثل هذه التصريحات اللامسؤولة تقوض المساعي الرامية إلى تحقيق التهدئة بين الجانبين، والتي كان آخرها اجتماع شرم الشيخ الأمني، والذي أكد في بيانه الختامي على الالتزام بالتحرك الفوري لإنهاء الإجراءات الأحادية، وتحقيق التهدئة.

البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي باتخاذ مواقف جدية من تصريحات سموتريتش

وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، باتخاذ مواقف جدية من هذه التصريحات العنصرية من مسؤولين متطرفين، باعتبارها دعوة وتحريضا على ارتكاب مزيد من العنف والجرائم بحق الشعب الفلسطيني، ومحاسبة المسؤولين عنها.