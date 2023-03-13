رئيس البرلمان العربي: تعزيز لغة الحوار والتعايش حجر أساس السلام العالم

أكد رئيس البرلمان العربي عادل عبد الرحمن العسومي أن تعزيز لغة الحوار والتعايش السلمي بين مختلف الثقافات والأديان يمثل حجر الأساس، الذي يقوم عليه السلام العالمي.

أهمية التعايش السلمي

وقال العسومي، في كلمته التي ألقاها خلال أعمال اجتماعات الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، إن تعزيز لغة الحوار مسئولية تشاركية تحتاج إلى تكامل ما بين خطاب ديني يحارب العنف والفكر المتطرف ونظام تعليمي يرسخ ثقافة التسامح وقبول الآخر ورسالة إعلامية متحضرة تبعث على التضامن والتلاحم، بالإضافة إلى منظومة تشريعية متماسكة تجرم التعصب والعنصرية.

وأضاف أن عالمنا المعاصر يفتقد بشكل كبير هذه المنظومة المتكاملة، حيث يواجه التعايش السلمي في الكثير من مناطق العالم تحديات معقدة، مشيرا إلى أن المنطقة العربية تعاني من استمرار الأزمات المزمنة بسبب استمرار التدخلات الإقليمية والدولية، التي تهدد استقرار التعايش السلمي في المنطقة، وإذكاء نار الفتنة بين أبناء المجتمع الواحد.

البحرين واحة التعايش السلمي

وأكد العسومي أن مملكة البحرين تمثل واحة للتعايش السلمي ، وذلك تجسيدا للرؤية الملكية المستنيرة للملك حمد بن عيسى آل خليفة، الذي حرص على جعل البحرين نموذجا رائدا ومضيئا للتعايش السلمي والحوار بين جميع الثقافات والأديان، مشيدا باستضافة البحرين لاجتماعات الجمعية العامة 146 للاتحاد البرلماني الدولي، مثمنا الدور الكبير الذي يقوم به الأمير سلمان بن حمد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من أجل ترجمة الرؤية الملكية المستنيرة إلى سياسات وبرامج.