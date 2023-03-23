مسابقة لتشجيع الشباب على تلاوة القرآن في رمضان بكفر الشيخ

أعلن أحد الجروبات الخيرية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن مسابقة تُقام خلال شهر رمضان المبارك في فروع «أفضل التلاوات، وأفضل أذان، وأفضل أنشودة، وأفضل إلقاء وخطابة»، وذلك لتشجيع الشباب على استغلال شهر رمضان بالشكل الأمثل.

المسابقة أعلن عنها الدكتور محمود عثمان، أحد المهتمين بالأعمال الخيرية، وذلك من خلال جروب «بيلا متجمعة في الخير» علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مشيراً إلى أن المسابقة في نطاق مدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ.

المسابقة للذكور والإناث من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية

«قرّرنا عمل شيء جديد مع دخول شهر رمضان المبارك ففكرنا في تنظيم مسابقة علي جروب بيلا متجمعة في الخير علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والمسابقة ستكون في أفضل التلاوات، وأفضل أذان، وأفضل أنشودة، وأفضل إلقاء وخطابة، والمشاركة متاحة للذكور والإناث من المرحلة الابتدائية حتي الثانوية»، بهذه الكلمات روي الدكتور محمود عثمان، أحد القائمين علي المسابقة، تفاصيلها، لـ«الوطن».

ويضيف «عثمان»: «المسابقة مفتوحة لأبناء مدينة بيلا، خلال الفترة من 1 وحتي 20 رمضان، وكل من يريد الاشتراك في المسابقة ممن تنطبق عليهم الشروط سيقوم بإرسال مقطع فيديو لا يزيد عن 3 دقائق ويُعرف نفسه وسنه في بداية المقطع، ومشاركته على جروب بيلا متجمعة في الخير»، لافتاً إلى أن عدد المشاهدات للفيديو وعدد المشاركات للمقاطع المرسلة تدعم فرصة المتسابق في الفوز مع التقييم للمقطع المرسل.

تكريم الفائزين في ليلة القدر

لجنة تحكيم سيتم تشكيلها لاختيار أفضل النماذج في فروع المسابقة وفقاً لـ«عثمان»: «سيتم تشكيل لجنة تحكيم من بعض المتخصصين، لاختيار أفضل النماذج، ويُوضع في الاعتبار عند تساوي المتسابقين والفصل بينهم عدد المشاهدات والمشاركات والتعليقات علي المقاطع المرسلة عبر جروب بيلا متجمعة في الخير»، مردفاً أن تكريم الفائزين في المسابقة سيُقام ليلة 27 رمضان «ليلة القدر» عقب صلاة التراويح في مسجد المرسي بمدينة بيلا، وستكون الجوائز مادية وعينية لكل من شارك في المسابقة الرمضانية.