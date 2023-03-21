عدد ساعات الصيام في الدول العربية 2023.. تونس والجزائر الأطول في رمضان

تختلف عدد ساعات الصيام في الدول العربية لشهر رمضان 2023، وفق موعد شروق الشمس وغروبها، ويكون عدد ساعات الصيام الأقصر في الدول العربية ما بين 12 ساعة و37 دقيقة بينما الأطول تكون 15 ساعة و45 دقيقة وهما من نصيب دولتي تونس والجزائر.

عدد ساعات الصيام في الدول العربية

ويتوقع أن يختلف عدد ساعات الصيام في الدول العربية، والتي جاءت على التالي:

جزر القمر يصوم المسلمون بها 12 ساعة و37 دقيقة.

الصومال يصوم المسلمون بها 13ساعة و27 دقيقة.

اليمن يصوم المسلمون بها 14 ساعة و7 دقائق.

السودان يصوم المسلمون بها 14 ساعة و8 دقائق.

موريتانيا يصوم المسلمون بها 14 ساعة و15 دقيقة.

قطر يصوم المسلمون بها 14 ساعة و15 دقيقة.

سوريا يصوم المسلمون بها 14 ساعة و30 دقيقة.

فلسطين يصوم المسلمون بها 14 ساعة و30 دقيقة.

الأردن يصوم المسلمون بها 14 ساعة و30 دقيقة.

لبنان يصوم المسلمون بها 14 ساعة و30 دقيقة.

الكويت يصوم المسلمون بها 14 ساعة و30 دقيقة.

سلطنة عمان يصوم المسلمون بها 14 ساعة و37 دقيقة.

السعودية يصوم المسلمون بها 14 ساعة و41 دقيقة.

الإمارات يصوم المسلمون بها 14 ساعة و41 دقيقة.

البحرين يصوم المسلمون بها 14 ساعة و49 دقيقة.

العراق يصوم المسلمون بها 15 ساعة

المغرب يصوم المسلمون بها 15ساعة و25 دقيقة.

ليبيا يصوم المسلمون بها 15 ساعة و30 دقيقة.

الجزائر يصوم المسلمون بها 15 ساعة و45 دقيقة.

تونس يصوم المسلمون بها 15 ساعة و45 دقيقة.

عدد ساعات الصيام في مصر

وحدد مركز البحوث الفلكية المصرية، متوسط عدد ساعات الصيام في مصر خلال شهر رمضان المبارك بنحو 15 ساعة.

دعاء نية الصيام في رمضان 2023

وتعتبر النية هي أهم الأفعال التي يجب أن يحرص عليها المسلمون خلال شهر رمضان الكريم، فيجب أن يعزم المسلم على تبيت نيته في الصيام، ويمكن أن يردد دعاء نية الصيام في رمضان وهو «اللهم أني نويت أن أصوم رمضان كاملا لوجهك الكريم إيمانًا واحتسابا اللهم فتقبله مني وأغفر لي فيه وبارك لي فيه».

وتستطلع عدد كبير من الدول العربية اليوم الثلاثاء الموافق 21 مارس الجاري هلال شهر رمضان المبارك للعام الجاري