بداية شهر رمضان 2023.. دار الإفتاء تعلن موعد أول أيام الصيام

بداية شهر رمضان 2023 في مصر تعلنها اليوم دار الإفتاء، حيث من المقرر أن تستطلع الدار هلال الشهر المبارك، بعد مغرب اليوم الثلاثاء 29 من شعبان 1444، والموافق 21 من مارس 2023.

بداية شهر رمضان 2023

وتترقب الأمة الإسلامية بداية شهر رمضان 2023، بعد إعلان دار الإفتاء المصرية لاستطلاع الهلال اليوم، عن طريق بث مباشر للبيان الذي سيلقيه الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية عبر التليفزيون المصري وصفحة الدار على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

اعرف بداية شهر رمضان 2023

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن بداية شهر رمضان 2023 سيكون الخميس المقبل 23 مارس الجاري، ولكن يتبقى الإعلان الرسمي من دار الإفتاء اليوم الثلاثاء، والذي سيتم فيه معرفة بداية شهر رمضان 2023، بعد صلاة المغرب بنحو نصف ساعة.

تعرف على بداية شهر رمضان 2023

وعن بداية شهر رمضان 2023، قالت دار الإفتاء المصرية في بيانها، أمس: «غدًا بإذن الله تعالى نستطلع هلال شهر رمضان المبارك، سيتم عمل بث مباشر على التليفزيون المصري وعلى صفحة دار الإفتاء المصرية على الفيس بوك بعد المغرب بنصف ساعة تقريبًا.. اللهم بلغنا رمضان».

وينقل التليفزيون المصري، بيان دار الإفتاء الذي تعلن فيه بداية شهر رمضان 2023 وأول أيام شهر الصيام بعد استطلاع هلال الشهر الكريم، وذلك من خلال القناة الأولى المصرية، وهو البيان الذي ينتظره كل عام عدد كبير من المصريين.