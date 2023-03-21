3 أغنيات دعائية لمسلسل جعفر العمدة في رمضان 2023.. «ولسه يا دنيا»

كشف الفنان محمد رمضان، عن الأغاني الدعائية الخاصة بمسلسل جعفر العمدة، الذي يُشارك به في موسم دراما رمضان 2023، والذي يتعاون فيه مع المخرج محمد سامي، إذ انتهى من تصويره كاملًا قبل أيام.

وطرح محمد رمضان، 3 أغانٍ دعائية لمسلسل جعفر العمدة، حتى الآن، هي: «أنا قادر» غناء أحمد سعد، و«أنا كبيرها» لـ إسماعيل الليثي، و«ولسه يا دنيا» غناء علي لوكا.

إسماعيل الليثي يتعاون مع محمد رمضان في جعفر العمدة

وتُعد «لسه يا دنيا» أحد الأغاني الدعائية لمسلسل جعفر العمدة، وجرى طرحها أمس الاثنين، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي من غناء وكلمات وألحان علي لوكا، وتوزيع موسيقي أوزي، وهندسة صوتية أسامة طارق، واقتربت من 100 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة.

أحمد سعد يتصدر التريند بسبب جعفر العمدة

كما يُجدد محمد رمضان، تعاونه مع إسماعيل الليثي، والذي قدم الأغنية الدعائية الثانية لمسلسل جعفر العمدة، بعنوان «أنا كبيرها»، وهي من كلمات عمرو قطب، وألحان خالد سلطان، وتوزيع إسلام شيبسي؛ إذ حققت نحو ربع مليون مشاهدة منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، واحتلت المركز التاسع في قائمة التريندات.

يأتي ذلك، بجانب أغنية أنا قادر، وهي الأغنية الدعائية الأولى لمسلسل جعفر العمدة، التي قدمها الفنان أحمد سعد، وأشعر وأداء صوتي للشاعر هشام الجخ؛ إذ حققت أكثر من 3.5 مليون مُشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب، فيما تحتل المركز الأول على يوتيوب موسيقى.

مسلسل جعفر العمدة بطولة كل من محمد رمضان، ومنة فضالي، ومي كساب، وإيمان العاصي، وهالة صدقي، بيومي فؤاد، منذر رياحنة، من إخراج محمد سامي، وإنتاج شركة ميديا هب - سعدي جوهر، ويضم مجموعة من الشباب الصاعد.