تعرف على مواعيد عمل البورصة المصرية في شهر رمضان 2023

أعلنت إدارة البورصة، مواعيد عمل البورصة المصرية في شهر رمضان 2023، حيث جرى تحديد مواعيد التداول خلال شهر رمضان، لتكون مواعيد جلسة التداول اليومي في البورصة للسوق الرئيسي وسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 1.30 ظهرا، وتسبقها الجلسة الاستكشافية من الساعة 9.30 صباحا.

مواعيد عمل البورصة المصرية في شهر رمضان

وبحسب فترة مزاد سعر الإقفال من توقيت 1.15 ظهرا ولمدة 10 دقائق، على أن يتم غلق جلسة المزاد في وقت متغير (عشوائي) بداية من توقيت 1.23 ظهرا وحتى توقيت 1.25 ظهرا، وفترة التعديل من توقيت غلق جلسة المزاد وحتى توقيت 1.25 ظهرا، و جلسة التداول بسعر الإغلاق من توقيت 1.25 ظهرا وحتى توقيت 1.30 ظهرا تماما.

مواعيد تسجيل الأوامر

وذكر البيان الصادر عن البورصة المصرية، أنّ مواعيد تسجيل الأوامر في سوق الصفقات ذات الحجم الكبير من الساعة 9.15 صباحا إلى الساعة 9.30 صباحا وتسجيل الأوامر المقابلة من الساعة 9.30 صباحا حتى 9.45 صباحا، ومواعيد تقسيم الحسابات المجمعة من الساعة 1.30 ظهرا إلى الساعة 2 ظهرا.

مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية

وأوضحت البورصة أنّ مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الأوامر خارج المقصورة) يومي الإثنين والأربعاء فقط من كل أسبوع من الساعة 11.30 صباحا إلى الساعة 12 ظهرا، أما مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الصفقات خارج المقصورة) من الساعة 9.30 صباحا إلى الساعة 11 صباحا.