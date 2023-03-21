إحالة أوراق شخصين متهمين بقتل آخر في سوهاج إلى المفتي

قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، إحالة أوراق المتهمين «م.ع.ا» و«ا.ع.ا» إلى فضيلة المفتي، وتحديد جلسة 22 مايو للنطق بالحكم، لاتهامهما بقتل المجني عليه «ا.ع.ا»، بدائرة مركز سوهاج.

وصدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار محمد عزت مناع، وعضوية المستشارين محمد زين على وإبراهيم مرتضى، وأمانة سر عبد المنصف إبراهيم.

إطلاق النار على المجني عليه

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز سوهاج، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بلاغا بمقتل المجني عليه بعد إطلاق النار عليه من سلاح ناري، وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة.

وكشفت التحريات، أن المتهميّن وراء ارتكاب الواقعة، حيث كشفت التحريات قيامهما بالبحث عن الآثار فى مقبرة بالجبل، وقررا ذبح المجني عليه للعثور على الآثار، حيث قام المتهم الثاني باستدراجه إلى مكان الواقعة، وعندما حاول المجني عليه الهرب أطلقا عليه النار من سلاح ناري كان بحوزتهما وفرا هاربين.

اعتراف المتهميّن

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت قرارها السابق.