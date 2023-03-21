محافظ قنا يُشكل لجنة عاجلة لمواجهة ظاهرة التسول في شهر رمضان

أصدر اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، قرارًا يتضمن تشكيل لجنة عاجلة في كل مركز، برئاسة رئيس الوحدة المحلية، وعضوية كل من عضوين من الإدارة الاجتماعية، أحدهما ممثل عن الدفاع الاجتماعي والآخر عن قسم الضمان، ومسؤول حماية الطفل، وعضوًا من إدارة المتابعة وتقييم الأداء بالوحدة المحلية للمدينة، لمواجهة ظاهرة التسول بشوارع وميادين المحافظة.

ظاهرة انتشار المتسولين واستغلال الأطفال

وقال محافظ قنا، إن اللجنة تختص بالمرور اليومي على شوارع المراكز والمدن والقرى، لمنع ظاهرة انتشار المتسولين واستغلال الأطفال في أعمال التسول، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، وإعداد تقرير يومي بأعمال كل لجنة وإرساله إلى إدارة الأزمات بالمحافظة، على أن اللجان المشكلة، ستبدأ أعمالها بداية من الغد بالتنسيق مع أقسام الشرطة بالمراكز.

وأشار إلى أن ظاهرة التسول بشوارع المحافظة، تأتي بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، الأمر الذي يؤكد أنه هناك إدراة وتنظيم لهذه الظاهرة، لذا يجب علينا عدم الالتفات إليهم وعدم إعطائهم أي مساعدات مالية، حتى لا نساعدهم على الاستمرار في التسول.

توزيع مواد غذائية على المستحقين

وأشاد محافظ قنا بجهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى التي تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين والنهوض بمستوى المعيشة والخدمات المقدمة لهم.

وأضاف «الداودي»، أنه سيتم توزيع مواد غذائية على المستحقين بكافة مراكز المحافظة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، مشيدا بجهود التحالف الوطني التنموي للعمل الأهلي في إقامة مشروعات اجتماعية وتنموية للنهوض بكافة القطاعات والسعي نحو توفير حياة كريمة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

تقديم كافة التسهيلات الممكنة لدعم مبادرات المجتمع المدني

وتابع «الداودي» أن المحافظة لا تدخر جهدا في تقديم كافة التسهيلات الممكنة لدعم مبادرات المجتمع المدني ورجال الأعمال والجمعيات الأهلية التي تهدف إلى خدمة المواطن وتسهيل سبل المعيشة لهم .

يذكر أن محافظة قنا كانت قد واجهت ظاهرة انتشار التسول بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية، بجميع المراكز و المدن، وفي الشوارع الرئيسية و الميادين و مجمعات المواقف، الأمر الذي ساهم في الحد من هذه الظاهرة الغير حضرية، والتي لا تليق بحجم المحافظة .