تنشيط بطاقة التموين عن طريق النت.. 8 خطوات على بوابة مصر الرقمية

تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية، العديد من خدمات البطاقات التموينية إلكترونيا دون الحاجة للذهاب إلى المكتب التمويني الذي تتبعه الأسرة في الحيز السكني؛ إذ يأتي من بين هذه الخدمات تنشيط بطاقة التموين عن طريق النت.

خطوات تنشيط بطاقة التموين عن طريق النت

وتوفر بوابة مصر الرقمية خطوات تنشيط بطاقة التموين عن طريق النت، من خلال الخطوات التالية:

1– الدخول على بوابة مصر الرقمية من هنـــا.

2- اختيار خدمة التموين من بين 6 خدمات تموينية متاحة على البوابة.

3 - الضغط على أيقونة تفعيل بطاقة التموين.

4- تدوين بيانات البطاقة التموينية.

5- ملء بيانات المستفيدين من البطاقة التموينية.

6- الضغط على بند موافق.

7- الضغط على خيار التالي.

8- يعقب ذلك إرسال رسالة عبر الهاتف المحمول المسجل على موقع بوابة مصر الرقمية باسم رب الأسرة مدون فيها كود تفعيل بطاقة التموين.

وتوفر وزارة التموين، خدمة تفعيل بطاقة التموين لحاملي البطاقات من خلال إرسال رسالة على رقم الخط الساخن 9136 مدونا بها رقم 1، ويتبعها إرسال الرقم السري للبطاقة.