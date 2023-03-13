خطوات تنشيط وتفعيل بطاقة التموين برسالة على الخط الساخن 9136

توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية، خدمة تنشيط وتفعيل بطاقة التموين لحاملي البطاقات من خلال إرسال رسالة على رقم الخط الساخن 9136 مدونا بها رقم 1، أو عبر منصة مصر الرقمية للتموين من خلال اتباع عدة خطوات عبر الخدمات التموينية المتاحة إلكترونيا لأصحاب البطاقات.

تنشيط وتفعيل بطاقة التموين من الرقم 9136

ويعتبر تنشيط وتفعيل بطاقة التموين بإرسال رسالة على الرقم 9136 هي الخطوة الأخيرة للتمكن من صرف الخبز، بعد مرور 72 ساعة من تمام التفعيل، وصرف السلع التموينية الشهرية في الشهر التالي للتفعيل.

خطوات تفعيل بطاقة التموين وتنشيطها على بوابة مصر الرقمية

وهناك خطوات يمكن ابتاعها لتنشيط وتفعيل بطاقة التموين لحاملي البطاقات، بخلاف إرسال رسالة على رقم الخط الساخن 9136، وهي من خلال بوابة مصر الرقمية، وهي كالتالي:

1– الدخول على بوابة مصر الرقمية من هنـــا.

2- اختيار خدمة التموين من بين 6 خدمات تموينية متاحة على البوابة.

3 - الضغط على أيقونة تفعيل بطاقة التموين.

4- تدوين بيانات البطاقة التموينية.

5- ملء بيانات المستفيدين من البطاقة التموينية.

6- الضغط على بند موافق.

7- ثم الضغط على خيار التالي.

8- يعقب ذلك إرسال رسالة عبر الهاتف المحمول المسجل على موقع بوابة مصر الرقمية باسم رب الأسرة مدون فيها كود تفعيل الطاقة التموينية.