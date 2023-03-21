المشدد 15 عاما لمتهمين بالاتجار في المخدرات بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 15 عاما، لكل منهما، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، ومقاومة السلطات.

ضبط متهمين بالاتجار في المخدرات

بدأت الواقعة بتلقي مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد ضبط كل من «خالد . ع . ا» و«سمير ع ف س»، لأنهما في يوم 20 ديسمبر 2022 حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حازا وأحرزا أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، بالإضافة لطلقات نارية مما تستخدم في الأسلحة النارية بدون ترخيص، واستعملا القوة والعنف مع موظفين عموميين وهم اثنين من ضباط الشرطة وقوات الأمن المركزي المرافقة، بأن أطلق المتهم الأول صوبهم وابلا من الأعيرة النارية حال قيام المتهم الثاني بعده بالذخيرة اللازمة ولم يبلغا بذلك مقصدهما.

وكانت وردت معلومات إلى الشرطة في مركز منيا القمح، مفادها اختباء المطلوب ضبطه وإحضاره «خالد ع إ ع» في واقعة المحضر رقم 131/1 إداري مركز منيا القمح لسنة 2022، والخاصة بمقتل المجني عليه «أحمد عواد أحمد نصار».

تبادل إطلاق نار

وتم مداهمة مكان المذكور في إحدى الشقق السكنية بمنطقه حي المستشارين بدائرة مركز شرطة منيا القمح، وما إن استشعر بتواجد القوات حتى أطلق تجاهها أعيرة من سلاح ناري كان بحوزته، فيما كان المتهم الثاني يزوده بالذخيرة، وقامت القوات بتبادل إطلاق النيران معه حتى تم السيطرة عليه والسلاح وضبطه ما نتج عنه إصابته بالذراع الأيسر، وتم ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم.

وجرى نقله إلى المستشفى، وتم تحريرمحضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، وأحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.