محافظ الجيزة: نحرص على توفير أفضل سبل الرعاية للطلاب ذوي الهمم

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن المحافظة لا تدخر جهدًا في تسخير كل الإمكانات اللازمة وتوفير أفضل سبل الرعاية لهم لطلاب ذوي الهمم، من خلال توفير الخدمات المقدمة لهم، وكذا دعم كل المجالات التعليمية والطبية والترفيهية لهم للعمل علي تنمية قدراتهم لتحقيق أكبر معدلات من التنمية والتقدم والنهضة الشاملة في جميع المجالات.

نشر ثقافة الاهتمام بذوى الهمم

وأضاف اللواء أحمد راشد، خلال احتفالية مهرجان أنشطة الطلاب ذوي الهمم المبدعين، أنّ هذا الحفل يأتي تكريمًا وتعبيرًا صادقًا عن اليقين الراسخ في الإمكانات والقدرات التي يتمتع بها أصحاب الهمم والتي تزداد مساهماتها يومًا بعد يوم في صياغة حاضر هذا الوطن وبناء مستقبله، في إطار تكليفات فخامة رئيس الجمهورية فى نشر ثقافة الاهتمام بذوى الهمم ودمجهم فى المجتمع والعمل على تنمية قدراتهم ومهاراتهم وتلبية احتياجاهم كأفراد فاعلين فى سبيل تحقيق أهداف الدولة وتنفيذ مشروعاتها وبرامج التنمية كأحد الأولويات التى تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين ضمن العناصر المكونة لرؤية «مصر 2030».

افتتاح معسكر هوايات وأنشطة الكشافة

وخلال الاحتفالية، شهد الوزير والمحافظ طابور عرض لذوي الهمم، وافتتحا معسكر هوايات وأنشطة الكشافة وأبطال الذهب، ومعرض الأنشطة الكشفية والذي شاركت فيه طالبات وطلاب الإدارات التابعة لمديرية التربية والتعليم بالجيزة من ذوي الهمم وعرض منتجاتهم «الفنية - الاجتماعية - الصحافة - البيئة السكانية - الوسائل التعليمية - التربية النفسية - الاقتصاد المنزلي»، تحت إشراف موجهي عموم الأنشطة.

وأجرى الدكتور رضا حجازي، حوارًا وديًا مع الطلاب من ذوي الهمم، مشيدًا بالمعروضات المتميزة، وتفاعل الطلاب وإدراكهم للتحديات التي تواجهها الدولة والمشروعات التي تم إنجازها، ومن جانبهم أشاد الطلاب بالتطوير الذي تشهده العملية التعليمية وما لمسوه من اهتمام الوزارة من خلال تطوير المناهج بما يتلاءم مع ظروفهم، والاهتمام باستثمار طاقاتهم.

كما تضمنت الاحتفالية، فقرات موسيقية وعروضًا مسرحية، وتكريم والدة طالبين من ذوى الهمم.