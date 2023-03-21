تفاصيل مصرع عامل في حريق داخل شقته في بولاق الدكرور

لقي عامل سن سكاكين مصرعه، إثر حريق نشب داخل شقته السكنية بسبب ماس كهربائي في جهاز التليفزيون بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العقيد محمد الصغير مفتش مباحث بولاق يفيد فيه تلقيه بلاغًا من عمليات النجدة بنشوب حريق في شقة سكنية بمساكن فيصل دائرة القسم.

على الفور انتقل المقدم محمد مختار رئيس مباحث بولاق الدكرور إلى مكان الواقعة، وتبين تفحم جميع محتويات الشقة، وإصابة «ع . ح» 22 سنة بحروق متفرقة بالجسم، أدت إلى وفاته في الحال.

سبب الحريق

وتبين أن سبب الحريق ماسا كهربائيا في التلفزيون، تم الإطفاء بمعرفة الحماية المدنية، وتم نقل المتوفى إلى مشرحه المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.