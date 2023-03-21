السجن المشدد 6 سنوات لسيدة وعاملين بتهمة الإتجار في الشابو بسوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج اليوم، المتهم «ن. ر» عامل و«ح. ج» عامل «ا. ب» ربة منزل، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم، لاتهامهم بالاتجار فى الشابو المخدر وجوهر الميتامفيتامين، كما عاقبت المتهم الأول بالحبس سنة مع الشغل، بتهمة إحراز سلاح ناري بدون ترخيص بدائرة مركز سوهاج.

صدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار محمد عزت مناع، وعضوية المستشارين محمد زين علي وإبراهيم مرتضى، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز سوهاج، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا يفيد بورود معلومات لضباط المباحث عن قيام المتهمين بالاتجار فى الشابو المخدر وجوهر الميتامفيتامين بدائرة المركز، وترويج بضاعتهم على المتعاطين من أصحاب الكيف.

وعقب تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهمين بحوزتهم عدد من أكياس من الشابو، وجوهر الميتامفيتامين كانت معدة للبيع، وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة، وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها السابق.