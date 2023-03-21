نانسي عجرم تنتهي من تسجيل الأغنية الدعائية لفيلم «شوجر دادي»

انتهت الفنانة نانسي عجرم من تسجيل أغنية جديدة بعنوان «آخر إصدار»، وهي الأغنية الدعائية لفيلم «شوجر دادي» بطولة الفنانين ليلى علوي و بيومي فؤاد، والمقرر طرحه في موسم عيد الفطر المقبل.

والأغنية هي الأولى لنانسي عجرم في السينما المصرية، من كلمات عمرو المصري و ألحان عمرو الشاذلي.

نانسي عجرم تقدم أغنية شوجر دادى

ونشر المنتج محمد حامد صورة تجمعه بالفنانة اللبنانية نانسي عجرم داخل الاستوديو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وكتب معلقا: «مفاجأة عيد الفطر مع السوبر ستار نانسي عجرم فيلم شوجر دادي، الأغنية تعاون بين شركة كاسيت للمنتج محمد حامد وشركة نيوسينشري المنتج زيد كردي».

فيلم شوجر دادي بطولة الفنانين ليلى علوي وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، تامر هجرس، محمد محمود، مصطفى غريب، مي الغيطي، جوهرة، وفرح الزاهد، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

تدور أحداث فيلم شوجر دادى فى إطار كوميدى حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأساً على عقب.