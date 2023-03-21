«طاقة النواب» توافق على تعديل «كيجالي» لبروتوكول «مونتريال» بشأن المواد المهددة لطبقة الأوزون

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، اليوم، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2023، بشأن الموافقة على تعديل كيجالي لبروتوكول مونتريال، بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون.

وأكد حسام عوض الله رئيس اللجنة، أن مصر من أوائل الدول الداعمة للحفاظ على البيئة، ودعم الاتفاقيات الدولية التي تقلل الانبعاثات الكربونية ومنع المواد الضارة بالبيئة.

الحفاظ على البيئة

قال عوض الله، إن مصر كانت رئيس «كوب 27» وصدرت توصيات بمنع المواد المؤثرة على الأوزون والمسلية للانبعاثات، وهو ما يستوجب تعاون عالمي، مشددا على أن مصر تلعب دورا كبيرا بالحفاظ على البيئة عالميا ومحليا، وهو ما شهد به العالم، مضيفا أن التعديل على الاتفاق بهدف مواكبة التوجه العالمي في مجال تحديث التكنولوجيا، في إطار الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

وينص التعديل، على إدراج مركبات الهيدروفلوروكربونية «HFC’s» ذات الاستخدام في بعض أجهزة التبريد وتكييف الهواء، ضمن جداول المواد الخاضعة لرقابة بروتوكول مونتريال، والخفض التدريجي لإستهلاك هذه المواد لكونها من أقوى الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، لاسيما وأن لها العديد من البدائل الصديقة للمناخ والتي تحقيق الكفاءة والخفض في استهلاك الطاقة.

الطاقة الخضراء

وأكد النائب عمرو القطامي عضو اللجنة أهمية التعديل، محذرا من أن تلك المواد تكون ضارة بالبيئة، مطالبا برقابة على تلك الصناعات، وإصدار الدول تشريعات بيئية لحظر تلك المواد، مشيدا باهتمام ومتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل دائم لملف الطاقة النظيفة والطاقة الخضراء، ومصر تلعب دورا عالميا وإقليميا في هذا المجال.