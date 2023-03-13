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وزير البترول: هناك شركات عدة ترغب في الاستثمار بمجال الطاقة الخضراء

كتب:

مارينا رؤوف
09:59 م | الإثنين 13 مارس 2023
المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية

المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن هناك اهتماما كبيرا من الدولة المصرية لإنتاج الهيدروجين، خصوصًا أن مصر لديها العديد من العوامل التي تمكنها من ذلك.

وأضاف الملا، في تصريحات صحفية، أنّ مصر تمتلك الرياح والشمس وهما العناصر الرئيسة لإنتاج الهيدروجين، كما أنّ القناة السويس ستساهم بشكل كبير في التصدير.

وأشار إلى أنه هناك العديد من الشركات التي ترغب في الاستثمار في مجال الطاقة الخضراء والهيدروجين، ويتم الآن العمل على تقييم الشركات والعروض مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وسيتم الإعلان عن نتائج ذلك في أقرب وقت.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.