وزير البترول: هناك شركات عدة ترغب في الاستثمار بمجال الطاقة الخضراء

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن هناك اهتماما كبيرا من الدولة المصرية لإنتاج الهيدروجين، خصوصًا أن مصر لديها العديد من العوامل التي تمكنها من ذلك.

وأضاف الملا، في تصريحات صحفية، أنّ مصر تمتلك الرياح والشمس وهما العناصر الرئيسة لإنتاج الهيدروجين، كما أنّ القناة السويس ستساهم بشكل كبير في التصدير.

وأشار إلى أنه هناك العديد من الشركات التي ترغب في الاستثمار في مجال الطاقة الخضراء والهيدروجين، ويتم الآن العمل على تقييم الشركات والعروض مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وسيتم الإعلان عن نتائج ذلك في أقرب وقت.