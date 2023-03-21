الفنانة عبير الشاعر تكشف عن دورها في مسلسلي «جميلة» و«الكتيبة 101»

كشفت الفنانة عبير الشاعر عن تفاصيل شخصيتها في أكثر من عمل درامي، المقرر عرضها على المائدة الرمضانية بإحدى القنوات الفضائية والمنصات الرقمية الإلكترونية مع حلول شهر رمضان الكريم المقبل.

عبير الشاعر تقترب من تصوير مشاهدها في مسلسل جميلة

وقالت في بيان لها، إنها أوشكت على الانتهاء من تصوير كل مشاهدها في مسلسل «جميلة» للنجمتين ريهام حجاج وعبير صبرى وآخرين، الذي يستأنف تصويره بالتزامن مع عرضه على قناة ON، بالإضافة إلى قناتي cbc والحياة ومنصة Watch it الإلكترونية طوال شهر رمضان الكريم المقبل.

وأكدت أن ظهورها سيكون مع بداية الحلقة السابعة حيث أنها تظهر بشخصية يدعى اسمها شاهندة، وهي شخصية متيسرة الحال ماديا.

وأضافت أن الفنانة عبير صبري تقع في علاقة رومانسية مع الفنان أحمد وفيق، وسوف تنقلب سرد الأحداث رأسا على عقب، فتحدث الكثير من المفاجآت غير المتوقعة مع تتطور الأحداث خلال عرض هذه الحلقات.

الكتيبة 101 من بطولة آسر ياسين

وفى سياق متصل، ذكرت أنها انتهت من تصوير مشاهدها في مسلسل «الكتيبة 101» للنجمين أسر ياسين وعمرو يوسف وآخرين وهو مكون من 20 حلقه مشيرة إلى أنه يستأنف تصوير كاست هذا العمل بقية مشاهده بالتزامن مع عرضه، والمقرر طرحه على قناة ON الفضائية منذ بداية شهر رمضان الكريم المقبل.

وأكدت أنها تظهر كضيفة شرف، إذ تتمحور تفاصيل دورها بأنها صديقه الفنانه رشا مهدي، والذي تجسد شخصية زوجه الفنان أسر ياسين خلال الأحداث، إذ أنها تنشأ علاقتها مع الفنانة رشا مهدى من خلال تعرفها عليها في أحد أندية الفروسية بصداقة أطفالهما ببعض سويا، ثم تتطور العلاقة بينهما.