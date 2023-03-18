مسلسلات رمضان 2023.. يسرا اللوزي تدبر المؤامرات بسبب «جميلة»

تشارك الفنانة يسرا اللوزي، في موسم مسلسلات رمضان 2023، من خلال مسلسل جميلة، الذي يعرض على قنوات cbc ،dmc، الحياة، ومنصة watch it الإلكترونية، وظهرت بإطلالات مختلفة عن شكلها المعتاد، تشير إلى تجسيدها شخصية فتاة غير سوية تحيك المؤامرات ضد «جميلة»، التي تقوم بدورها الفنانة ريهام حجاج.

اختلاف يسرا اللوزي في مسلسلات رمضان 2023

وخلال المقطع الدعائي من مسلسل جميلة، الذي يخوض سباق موسم مسلسلات رمضان 2023، ظهرت يسرا اللوزي، وهى تعد شخصًا ما على الهاتف بأنها ستضع مخططًا سيفاجئ الشيطان نفسه، وذلك وسط أزمات ومواقف صعبة تتعرض لها «جميلة» من كل المحيطين بها.

عبير صبري ضد «جميلة»

تجسد عبير صبري، خلال الأحداث شخصية نيرمين، معركة شرسة ضد جميلة، وتتصارع معها من أجل هاني عادل، الذي يجسد شخصية زوج جميلة، وفي الوقت ذاته تسعى «نيرمين» استعادة حبها من جديد.

أبطال المسلسل

مسلسل جميلة، تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز، إنتاج العدل جروب، بطولة ريهام حجاج، أحمد وفيق، هاني عادل، عبيرصبري، يسرا اللوزي، سوسن بدر، سامح الصريطي، أحمد الشامي، هشام إسماعيل، عبير منير، سامية عاطف.