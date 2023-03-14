مسلسلات رمضان 2023.. عرض مسلسل جميلة على قناة «الحياة»

أعلنت القنوات العارضة لـ مسلسلات رمضان 2023 عن خريطتها للشهر الكريم، وتضمن عرض مسلسل جميلة على قناة الحياة، الذي سيشارك فيه عدد كبير من الفنانين على رأسهم بطلة العمل الفنانة ريهام حجاج.

مسلسلات رمضان 2023.. تفاصيل «جميلة» لريهام حجاج

وطرحت منذ أيام قليلة ماضية، الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الإعلان التشويقي الرسمي لمسلسل «جميلة» للفنانة ريهام حجاج، والمقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2023، إذ ظهرت من خلاله العديد من الأحداث التي تنوعت بين الرومانسة بين ريهام حجاج وزوجها الذي يجسده هاني عادي ويعمل جراح قلب، كما تخلل البرومو العديد من مشاهد الأكشن كحريق سيارة لم يظهر البرومو أي تفاصيل عنها.

عرض مسلسل جميلة على قناة «الحياة»

مسلسل جميلة يشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن، من أبرزهم أحمد وفيق، عبير صبري، يسرا اللوزي، سوسن بدر، نبيل عيسى، وهاني عادل، وتعيد ريهام حجاج، التعاون مع المخرج سامح عبد العزيز، والسيناريست أيمن سلامة، بعد نجاح مسلسل «يوتيرن» في رمضان الماضي.

وتجسد عبير صبري خلال أحداث مسلسل «جميلة» شخصية «نيرمين عبد الحميد» التي تنشأ بينها وبين «جميلة» العديد من الصراعات رغبة منها لاستعادة طليقها إليها مرة أخرى.