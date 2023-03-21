السيسي يوجه بمواصلة جهود إضافة 3.5 مليون فدان للرقعة الزراعية في مصر

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمواصلة الجهود المكثفة في إطار العمل على إضافة 3.5 مليون فدان في الدلتا الجديدة وتوشكى وسيناء إلى الرقعة الزراعية في مصر، وهو ما يفوق ثلث المساحة المنزرعة على مستوى الجمهورية؛ الأمر الذي يمثل مشروعا قوميا عملاقا يهدف لتلبية آمال وتطلعات الشعب المصري، ويأتي في إطار استراتيجية الدولة لمواكبة احتياجات الزيادة السكانية، وتحقيق الأمن الغذائي، وزيادة الصادرات الزراعية، بالإضافة إلى تعزيز التكامل بين جميع قطاعات الاقتصاد الوطني.

الرئيس يتابع مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس اليوم لمتابعة مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد طيار بهاء الدين الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وقال السفير أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اطلع خلال الاجتماع على تطورات المراحل الحالية والمستقبلية لمشروع مستقبل مصر، الذي يقع ضمن نطاق المشروع القومي «الدلتا الجديدة»، بما في ذلك معدلات سير العمل في البنية الأساسية للمشروع، التي تشمل الطرق والمحاور وآبار المياه ومحطات المعالجة وشبكة تغذية الكهرباء، فضلا عن منظومتي التصنيع والتسويق الزراعي.