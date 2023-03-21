«الشيوخ» يهنئ الرئيس السيسي بحلول رمضان: نعاهدكم على مواصلة العطاء

بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

وقال عبدالرازق في برقيته: «تحية إعزاز وتقدير لكم، وبعد، بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء المجلس، أتقدم لكم بخالص التهاني بحلول شهر رمضان المعظم، داعيا الله العلي القدير أن يعيد هذا الشهر الفضيل على فخامتكم بالصحة والعافية، وعلى بلدنا العزيز والشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات».

وأضاف رئيس مجلس الشيوخ: «بهذه المناسبة، نجدد العهد على مواصلة البذل والعطاء لدفع مسيرة التنمية وتحقيق الأمن والاستقرار والرخاء للوطن، ليظل دائما واحة للأمن والأمان في ظل قيادة فخامتكم الحكيمة، وكل عام وأنتم بخير».