أسعار ومحتويات كرتونة رمضان 2023 في المحافظات.. تبدأ من 100 جنيه 

طرحت العديد الهايبرات التجارية الكبرى كرتونة رمضان 2023 بأسعار ومحتويات مختلفة لتتناسب مع احتياجات المواطنين، حيث تشهد كل كرتونة تخفيض من 25 إلى 28% عن شراء المنتجات بشكل منفرد..

تقدم «الوطن» أسعار ومحتويات السلع الغذائية داخل كرتونة رمضان 2023 في مختلف الهايبر ماركت الكبرى التي تملك فروع عدة في كافة المحافظات من أجل معرفة المواطن العرض الذي يناسبه.

كرتونة رمضان 2023 بمبلغ 100 جنيه

تعد أرخص كرتونة رمضان 2023 بمبلغ 100 جنيه التي تحوي التالي:

- 2 كيس مكرونة 300 جم

- زيت خليط 600 مللي

- أرز 900 جم

- سكر 900 جم

- فول 300 جم

- ملح 500 جم

كرتونة رمضان بمبلغ 120 جنيها

- 5 كيس مكرونة 300 جم

- زيت خليط 600 مللي

- أرز 900 جم

- سكر 900 جم

- فول 300 جم

- ملح 500 جم

كرتونة رمضان بمبلغ 250 جنيه

- كيس مكرونة لاميتنا بيني، 400 جرام، كيس مكرونة لاميتنا رينجز 400 جرام

- زيت سندباد المخلوط 700 مل

- سمن مرجانة فلاحي 700 جرام

- 2 أرز أبيض مـصري من ريحانة 1 كجم

- عدس أصفر ريحانة 500 جم

- فول مدمس من ريحانة - 500 جم

- سكر ريحانة مـصري 1 كجم

- ليبتون 100 جرام

- 3 كيس معجون طماطم كنور 50 غرام

- مرقة الدجاج كنور 24 مكعب 216 غرام