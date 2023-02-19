«التموين» تكشف تكلفة شنطة رمضان 2023: بـ70 جنيها ومتوفر بها كل السلع

بدأ العد التنازلي لاقتراب شهر رمضان المبارك، بينما يستعد المواطنون بتجهيز السلع والمنتجات الغذائية التي يحتاجون إليها على مدار الشهر الكريم، فيما يبحث البعض من المواطنين عن تكلفة شنطة رمضان 2023 ، في سياق متصل تعد وزارة التموين والتجارة الداخلية شنط رمضان لتوزيعها على المواطنين من خلال منافذ التموين والجمعيات التابعة لها.

تكلفة شنطة رمضان 2023.. تبدأ من 70 جنيها

ومن جانبه قال محمد سعد مدير عام الرقابة بمديرية التموين بمحافظة الشرقية في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن مديرية التموين تستعد لتجهيز شنط رمضان ومن المنتظر توزيعها من خلال بطاقات التموين، لافتا إلى أن لكل بطاقة تموينية الأحقية في الحصول على شنطة رمضان، مشيرًا إلى أن تكلفة شنطة رمضان 2023 ستكون في متناول الجميع وبالتنسيق بين كافة الجهات.

تكلفة شنطة رمضان 2023 في المحافظات

وأشار مدير عام الرقابة بمديرية التموين إلى أنه جار الانتهاء من تجهيزات شنط رمضان، بالتنسيق مع عدة جهات حكومية، لافتا إلى طرح تكلفة شنطة رمضان 2023 ستكون مخفضة في منافذ أهلا رمضان وكذلك المنافذ الأخرى التي تفتحها الدولة أمام المواطنين.

وأوضح «سعد» في تصريحه لـ«الوطن»، أن تكلفة شنطة رمضان 2023 تتراوح أسعارها ما بين 70 إلى 80 جنيها، لافتا إلى احتوائها على السلع والمنتجات الأساسية التي يحتاجها المواطن، مشيرا إلى أن العناصر الغذائية التي تحتوي عليها شنطة رمضان، أرز، ومكرونة، وياميش رمضان، وزيت، وسمن، وسكر، وشاي.

ولفت مدير عام الرقابة إلى أنه جار الانتهاء من تجهيزات وإعداد شنطة رمضان خلال الأيام القليلة الحالية وتبدأ أوزان شنطة رمضان 2023 بنحو 5 كيلو قابلة للزيادة فضلا عن تتراوح أسعارها من 70 جنيها وحتى 80 جنيها وحسب كميات وأوزان الشنطة.