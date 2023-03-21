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سفير روسيا لدى هولندا: قرار الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس بوتين «سياسي»

كتب:

أ ش أ
05:12 م | الثلاثاء 21 مارس 2023
بوتين

بوتين

وصف السفير الروسي لدى هولندا ألكسندر شولجين، قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمفوضة الروسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا بأنها طلب سياسي وحملة سياسية من الدول الغربية.

وأضاف شولجين، خلال مؤتمر صحفي نظمته مجموعة «روسيا اليوم» الإعلامية بموسكو، اليوم الثلاثاء: «هذه حملة سياسية بحتة، يحاول خصومنا من خلالها تقويض سمعة الرئيس الروسي وتعقيد سفره إلى الخارج».

وتابع: «يحاول الغرب أيضا جذب دول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية إلى المحور المعادي لروسيا، والتي، بحسب الأمريكيين وحلفائهم، لم تنشط بعد بشكل كافٍ في إدانة روسيا أو المشاركة في عقوبات معادية لها».

عدم اعتراف روسيا بقرار المحكمة 

يُذكر أن الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية، التي لا تعترف روسيا بها، أصدرت في 17 مارس الجاري مذكرة اعتقال بحق الرئيس فلاديمير بوتين ومفوضية حقوق الأطفال ماريا لفوفا بيلوفا بتهم ارتكاب جراب حرب في أوكرانيا.

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بقلم أ ش أ