أحمد بتشان يُقدم دعاء «أنا غلطان» في رمضان 2023

انتهى المطرب أحمد بتشان، من تسجيل دعاء جديد بصوته، يحمل اسم «أنا غلطان»، ومن المُقرر طرحه في رمضان 2023، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

ويتعاون أحمد بتشان في دعاء أنا غلطان، مع كل من الشاعر سمير طارق، والملحن محمود صلاح، والموزع يوسف حسين، حيث جرى الانتهاء من تسجيلها قبل ساعات.

من هو الملحن محمود صلاح؟

ويُعتبر محمود صلاح، أحد نجوم برنامج الدوم في موسمه الأول، وقد حقق نجاحًا كبيرًا في الفترة الأخيرة على مستوى الغناء والتلحين، حيث تعاون قبل أيام مع المطربة هلا رشدي، في أغنية «لمة وفوانيس»، كلمات محمود التوني، وتوزيع وسام عبد المنعم، حيث جاء طرحها احتفالًا بقدوم شهر رمضان المبارك.

كما شارك كملحن في أوبريت «نهضة مصر» الذي قُدم في افتتاح بطولة العالم للدراجات في استاد القاهرة الدولي، وهي من غناء إيساف، وعلي الهلباوي، ضحى عبد المالك، بيلا ثروت ورباب ناجي، وهي من كلمات مودي نبيل.