أمير عبدالواحد بطل «الدوم» يشارك في مسلسل الكتيبة 101 برمضان 2023

أعلنت الصفحة الرسمية لبرنامج الدوم الموسم الثاني عن مشاركة الفنان أمير عبدالواحد بطل برنامج الدوم الموسم الثاني خلال فئة التمثيل بمسلسل «الكتيبة 101»، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

أمير عبدالواحد يشارك في مسلسل «الكتيبة 101»

ونشرت الصفحة الرسمية لبرنامج الدوم، صورة بطل العمل عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مصحوبة بتعليق: «انتظروا مسلسل الكتيبة101 في رمضان».

أحداث مسلسل الكتيبة 101

تدور قصة مسلسل الكتيبة 101، حول كيفية نجاح تلك الكتيبة في التصدي للتكفيريين الموجودين في سيناء، ومن المقرر أن يعرض المسلسل ويعرض عبر قناة on ومنصة واتش أت، حيث تم تسليم الحلقات الأولى من المسلسل تمهيداً لعرضها في شهر رمضان المقبل 2023 .

أبطال مسلسل الكتيبة 101

مسلسل الكتيبة 101 مكون من 20 حلقة، مسلسل الكتيبة 101 تأليف إياد صالح، إخراج محمد سلامة، بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني، وفاء عامر، خالد الصاوي وضيوف الشرف منهم محمد رجب، وعدد آخر من النجوم سيظهرون على مدار الحلقات .