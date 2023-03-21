تعذر رؤية هلال شهر رمضان في السعودية

أعلنت المملكة العربية السعودية أن مرصد «تمير»، أشار إلى عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان اليوم، بحسب قناة «العربية» الإخبارية مساء اليوم الثلاثاء.

ما هو مرصد تمير؟

ومرصد تمير هو أحد مراصد الأهلة في المملكة العربية السعودية، ويقع في تمير في العاصمة السعودية الرياض، وبعد عدم ثبوت هلال رمضان، سيتم النظر مرة أخرى غدا الأربعاء لمعرفة أول أيام شهر رمضان الكريم، الذي يصومه المسلمون في كل بقاع الأرض مع انتشار أجواء روحانية ودينية مميزة.