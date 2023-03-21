الفنان عزيز الشافعي ينتهي من ألحان تترات مسلسلات رمضان 2023

انتهى الفنان عزيز الشافعي، من وضع ألحان تتر مسلسلي «الصفارة» لأحمد أمين، و«جميلة» للفنانة ريهام حجاج المقرر عرضهما ضمن موسم مسلسلات رمضان 2023.

عزيز الشافعي يكتب ويلحن تتر جميلة ضمن مسلسلات رمضان 2023

من المقرر أن يشدو الفنان السعودي إبراهيم الحكمي بتتر مسلسل جميلة بعد عودة من الغياب عن تقديم تترات مسلسلات رمضان منذ أن قدم تتر مسلسل نسر الصعيد في رمضان، وأغنية مسلسل جميلة من كلمات عزيز الشافعي أيضا و توزيع أحمد عادل، وميكساج هاني محروس.

ويقدم الفنان هشام عباس تتر مسلسل الصفارة، الذي يعد أحد أهم مسلسلات رمضان 2023 الكوميدية.

عزيز الشافعي قدم «بطمن عليك» لعمرو دياب

يذكر أن الفنان عزيز الشافعي كان قد طرح مؤخرا رفقة الفنان عمرو دياب أغنية «بطمن عليك»، وكانت من كلماته وألحانه وحققت نجاحا كبيرا فور طرحها عبر يوتيوب والمنصات السمعية.

ومن المقرر أن يقدم عزيز عددا من الأعمال الفنية خلال شهر رمضان الكريم لم يكشف بعد عنها.