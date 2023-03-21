حالة الطقس في أول 3 أيام من شهر رمضان.. 4 ظواهر جوية كبرى

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس في المحافظات خلال أول 3 أيام من شهر رمضان المبارك، المتوقع أن يصحبه 4 ظواهر جوية كبرى، أبرزها سقوط الأمطار الرعدية الغزيرة بالتحديد في ثاني وثالث أيام شهر رمضان، المتوقع أن يبدأ فلكيا الخميس المقبل، بالإضافة إلى شدة الرياح التي تتجاوز 40 كيلومترا في الساعة، فضلا عن ارتفاع الأمواج، والشبورة المائية صباحا على بعض الطرق.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، تفاصيل حالة الطقس في أول 3 أيام من شهر رمضان المبارك، حيث تشهد تنقلات المواطنين لزيارة بعضهم البعض من أجل الإفطار سويا، لذا من الضروري معرفة حالة الطقس لتنسيق خططهم الأولية خلال الشهر الكريم.

طقس أول يوم رمضان 2023

يشهد طقس أول يوم رمضان الموافق الخميس، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، وبنسبة حدوث 40% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

طقس ثاني وثالث أيام شهر رمضان 2023

يشهد طقس ثاني وثالث أيام شهر رمضان الموافق الجمعة 24 مارس والسبت 25 مارس، تشير خرائط الطقس إلى وجود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء يصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا، ونشاط للرياح على بعض المناطق.