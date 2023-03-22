تعرف على مواعيد عمل المطاعم السياحية خلال رمضان.. تُطبق بداية من اليوم

تبدأ اليوم الأربعاء، المطاعم والمنشآت السياحية في العمل وفقا للمواعيد الجديدة التي يستمر العمل بها حتى نهاية إجازات عيد الفطر المبارك.

وقال محمد فتحي، رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن مواعيد عمل المطاعم بداية من اليوم الأربعاء الموافق 22 مارس ستكون من الساعة الخامسة صباحا وحتى الساعة 2 من صباح اليوم التالي، لافتا إلى أن خدمتي توصيل الطلبات للمنازل «الدليفري» والتيك أواي سيستمران طوال ال 24 ساعة.

غلق صالات الطعام أمام الرواد في الساعة 2 صباحا

وأضاف فتحي، لـ«الوطن»، أن موعد إغلاق المطاعم في الساعة 2 صباحا لا يعني إغلاق المطعم بشكل نهائي بل إغلاق صالة الطعام فقط بعد ذلك الموعد، موضحا انه في حال تواجد ايا من الرواد داخل المطعم قبل هذا التوقيت فيسمح له بتناول الطعام والمشروبات داخل صالة الطعام حتي لو تخطي الوقت الساعة 2 صباحا.

نسب الإقبال على تناول السحور بالمطاعم السياحية

وأشار إلي أن مواعيد عمل المنشآت والمطاعم السياحية حتى الساعة 2 صباحا خلال شهر رمضان سيرفع من نسب إقبال الرواد على تناول السحور بالمطاعم السياحية، خاصة أن الوقت المتبقي على أذان الفجر بعد تناول السحور لن يكون كبيرا، موضحا أن نسب إقبال المواطنين على تناول وجبات السحور خلال رمضان ستكون أعلى من الإفطار.

وأوضح رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت الفندقية، أن مسارح المنوعات «الملاهي الليلية» وصالات الديسكو ستستغل فترة الإجازة الخاصة بها خلال شهر رمضان في إجراء عمليات الصيانة والتجهيزات وذلك استعدادا لاستقبال الرواد بداية من إجازات عيد الفطر المبارك، لافتا إلى أن نسب الإقبال على كل المنشآت والمطاعم السياحية سواء الثابتة أو النيلية ستكون مرتفعة خلال عيد الفطر المبارك.