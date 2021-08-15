منهم مطاعم شهيرة.. محاضر لـ10 منشآت سياحية تستغل المواطنين بالإسكندرية

حالة من الاستنفار الرقابي تمارسها الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية على جميع المنشآت السياحية في عروس البحر الأبيض المتوسط خلال الأيام الجارية، في ظل توافد أعداد كبرى على المدينة الساحلية لقضاء مصيف 2021، ما تبعه من محاولات استغلال تلك المنشآت لهم، الأمر الذي تبعه حملات رقابية كبرى أسفرت عن تحرير محاضر لـ10 منشآت سياحية بينهم مطاعم شهيرة لاستغلال المواطنين.

حملة مكبرة على منشآت سياحية في المنتزه أول

وقال اللواء جمال رشاد، وكيل الوزارة، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، إنه جرى المرور والرقابة على الكافيهات والكافتريات والمحال العامة للتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين، وقامت الإدارة العامة للسياحة برئاسة محمد طلحة مدير عام الإدارة بالتنسيق مع إدارة التموين بحي منتزه أول، ومراقب عام الأغذية بمديرية الشؤون الصحية.

ضبط منشآت تبيع بأسعار غير معتمدة بالإسكندرية

وأضاف «رشاد»، في بيان اليوم، أنه تم تحرير محاضر لـ10 منشآت سياحية تم تقسيمهم إلى 3 أنواع من المخالفات، أولها منشآت تبيع بأسعار غير معتمدة من الإدارة العامة للسياحة وجرى تحرير محضر للمنشآت، والتي تمثلت في «السلطان أيوب، ساليه سوكريه».

منشآت لا يوجد بها أوراق أو رخص عمومية بالإسكندرية

وأوضح أن ثاني نوع تمثل في منشآت لا يوجد بها أوراق أثناء المرور أو رخصة عمومية، وهم: «مطعم جاد، حلواني فلوكيجر، مطعم تشيكي تشيكن، باور ميكس، كشرى مصراوي، كافيتريا الماسة، كشرى زعيم اسكندرية»، مؤكدًا أنه تم أخطار الحى التابع لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

منشآت سياحية تبيع بأسعار منتهية بالإسكندرية

وأشار إلى أن ثالث نوع تمثل في منشآت تبيع بأسعار منتهية، وتمثلت في منشأة واحدة: «كافيتريا الامبراطور»، مؤكدًا أنه جرى إخطار المدير المسئول للتواجد بمقر الإدارة رفقة أوراق المنشأة لتجديد قائمة الأسعار كإجراء أولي وفي حالة عدم الحضور سيتم تحرير محضر بالمخالفة.

أرقام الشكاوى من استغلال المنشآت السياحية في الإسكندرية

فيما طالب رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، من جميع المواطنين التمسك بحقوقهم وعدم ترك المستغلين من خلال الاتصال على ارقام الشكاوي: «01289252668، 01270746490»، أو عبر الموقع الرسمي للإدارة: «www.catr.gov.eg»، مؤكداً أن الحملات تستهدف كل المناطق والأحياء مع استعدادها الكامل للتعامل مع شكاوى المواطنين واستفساراتهم.