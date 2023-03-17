مواعيد عمل المطاعم السياحية حتى عيد الفطر.. تطبق من الأربعاء المقبل

قال علي كامل منصور، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بالدلتا ومدن القناة، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن مواعيد عمل المطاعم السياحية بداية من الأربعاء المقبل وحتى انتهاء إجازات عيد الفطر المبارك.

وتابع: ستكون المواعيد من الساعة الـ 5 صباحا وحتى الساعة 2 من صباح اليوم التالي، على أن تستمر خدمتى الديلفري (توصيل الطلبات للمنازل) والتيك أواي طوال الـ 24 ساعة.

بدء العمل بالتوقيت الصيفي 28 أبريل المقبل

وأضاف لـ"الوطن" أنه بعد نهاية إجازات عيد الفطر المبارك وبالتحديد بداية من يوم الجمعة الموافق 28 أبريل الجاري ستبدأ المطاعم والمنشآت السياحية في العمل وفقا لمواعيد التوقيت الصيفي، موضحا أن مواعيد عمل المطاعم خلال فصل الصيف ستكون من الساعة 5 صباحا وحتى الساعة 1 من صباح اليوم التالى،على أن تستمر خدمتي الديلفري (توصيل الطلبات للمنازل) والتيك أواي طوال الـ 24 ساعة.

وأشار إلى أن مواعيد عمل المطاعم وفقا للتوقيت الصيفي ستستمر حتى الخميس الأخير من شهر سبتمبر المقبل، لافتا إلى أن مواعيد عمل مسارح المنوعات ستكون من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 3 من صباح اليوم التالي.

قرار وزير السياحة

وأشار إلى أنه وفقا لقرار وزير السياحة رقم 512 لسنة 2020، فإن المطاعم والكافيتريات السياحية المتواجدة بالمواني الجوية والبحرية والبرية أو محطات القطارات في العمل على مدار الـ 24 ساعة أو حسب طبيعة مواعيد فتح وغلق تلك الأماكن.