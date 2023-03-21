تحرير 65 محضرا تموينيا لأصحاب المخابز والمحال التجارية في كفر الشيخ

شنّت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع قطاعات التموين، ومباحث التموين، والصحة، والطب البيطرى، والبيئة، حملات تموينية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتوفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات، والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري، وتوفير السلع بالأسعار المناسبة، لرفع المعاناة عن المواطنين.

رؤساء المراكز والمدن يتابعون الحملات على الأسواق

وتابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، والمهندس حسن صفوت موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعلي سلامة، القائم بأعمال رئيس مجلس مدينة مسير، واللواء دكتور حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، واللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، واللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، وعصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، وغريب أحمد عارف، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، ووائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوة، وأحمد عيسى، رئيس مدينة سيدي غازي، وسليم محمد أبو شريف، رئيس مدينة البرلس، وهيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، واللواء هاني يوسف رئيس مركز ومدينة الرياض، الحملات على الأسواق، والمحال التجارية، ومخابز، للاطمئنان على توفير السلع الغذائية، والإعلان عن الأسعار، وتحرير محاضر للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

تحرير 65 محضراً تموينياً متنوعاً بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ

وصرح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه يتابع يومياً نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين، ومباحث التموين، والصحة، والطب البيطرى، والبيئة، لافتاً إلى أن الحملات التموينية التي يتم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن، أسفرت عن تحرير 65 محضراً تموينياً متنوعاً بمراكز ومدن المحافظة، وجرى إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

المحافظ: تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة

وأكد المحافظ تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام بين رؤساء المراكز والمدن، والأحياء، ومديريات التموين، والصحة، والطب البيطرى، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، وتوفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية، والتصدي لجميع أنواع المخالفات، وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.