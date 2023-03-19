ضبط 1.5 طن مواد غذائية فاسدة وتحرير 12 محضرا في حملات تموينية بالمنوفية

أكد الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة في المنوفية، قيام المديرية بشن حملة تفتيشية مكبرة للمرور على الأسواق والثلاجات والمحلات التجارية لبيع المواد الغذائية، وذلك برئاسة الدكتورة رشا خضر وكيل مديرية الشئون الصحية ونائب مدير إدارة الأغذية، ومكتب مراقبة الأغذية بشبين الكوم.

يأتي ذلك في ضوء تكليفات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بتشديد الرقابة الميدانية المفاجئة على الأسواق وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والدواجن لضبط السلع الفاسدة ومجهولة المصدر والتأكد من مطابقة السلع المعروضة للاشتراطات الصحية والبيئية، وذلك تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك.

حملة لمديرية الصحة على الأسواق

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن الحملة أسفرت عن ضبط وإعدام ما يقرب من طن ونصف أغذية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير 12 محضر ضبط للمخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيالها حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

تكثيف الحملات قبل شهر رمضان في المنوفية

وأفاد وكيل وزارة الصحة بأن المديرية أنهت كافة استعداداتها لشهر رمضان، وتم عقد اجتماع طارئ لرؤساء مكاتب الأغذية بالإدارات الصحية بنطاق المحافظة للتأكيد على تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع مديريات التموين والطب البيطري، كما أكد على أن المديرية تستقبل على مدار الساعة شكاوى وبلاغات المواطنين طوال شهر رمضان من خلال غرفة الطوارئ لتلقي الشكاوى للتعامل الفوري معها.